На Украине раскритиковали заявление Зеленского о подготовке мирного плана

Соскин раскритиковал слова Зеленского о подготовке мирного плана до конца года

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке мирного плана до конца года не могут соответствовать действительности.

«Действительности соответствуют заявления [президента России Владимира] Путина о том, что Украине нужно отдать пять областей. Но Зеленский об этом не говорит», — отметил Соркин.

По его мнению, если бы украинский лидер согласился на переговоры в 2022 году, то страна могла не потерять важные для нее города.

Ранее Зеленский заявил, что Украина подготовит план мирного урегулирования конфликта с Россией до конца года. Он рассказал о подготовке детальных планов в сфере энергетики, продовольственной безопасности и обмена пленными после первого саммита по своей «формуле мира».