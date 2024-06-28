Начальница российского почтового отделения присвоила себе полмиллиона рублей из кассы

Под Магаданом начальница почтового отделения присвоила себе полмиллиона рублей

В Магаданской области суд рассмотрит дело против 47-летней начальницы почтового отделения Омсукчана о присвоении полумиллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следтсвенного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 24 мая и 29 июня женщина забрала из кассы по 250 тысяч рублей. Затем она подделала доументы о сдаче этих сумм в банк.

Против главы почтового отделения возбуждено дело по части 3 статьи 160 («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере») УК РФ, оно уже передано в суд. Отмечается, что обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб.

Ранее стало известно, что в Перми дали семь лет экс-священнику, похитившему 23 миллиона рублей у епископа и епархии.

