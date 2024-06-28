Начата проверка из-за перепутавших дом пьяных российских полицейских

МВД по Якутии: установлены личности пары, забравшейся в дом к семье в Мархе

МВД по Республике Саха (Якутия) проводит проверку после сообщения о пьяных полицейских, ворвавшихся в дом к семье в Мархе. Об этом сообщает региональное ведомство в своем Telegram-канале.

В ходе мониторинга полиция обнаружила в сети видео, которое обнародовал хозяин дома, куда заявились непрошенные гости. Их личности установлены, добавили в пресс-службе республиканского МВД. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

В ночь на 22 июня семья вернулась домой и застала там пьяных мужчину и женщину, сообщает Telegram-канал «Якутск Вечерний». Оказалось, что они сняли гостиничный домик, но перепутали его с частным домом. Оказалось, что непрошенные гости служат в полиции.

3 июня сообщалось, что в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) полицейский в состоянии опьянения сбил врача-педиатра и его малолетних детей.