Объем торговли между Россией и Белоруссией вырос до рекордных значений

Путин: товарооборот России и Белоруссии вырос до 46,5 миллиарда долларов

По итогам 2023 года товарооборот России и Белоруссии вырос до рекордных значений. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Объем взаимной торговли Москвы и Минска в прошлом году достиг 46,5 миллиарда долларов, рассказал глава государства. По его словам, основным импульсом для наращивания товарооборота стали регионы — компании, поставщики товаров и логистические центры, «расположенные в самых разных уголках обеих наших стран».

Путин отметил, что в рамках Форума регионов России и Белоруссии было подписано около 250 контрактов на общую сумму 24 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что обе страны активно внедряют новые технологии для укрепления экономического суверенитета.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что по итогам 2024 года товарооборот России и Белоруссии может вырасти до 60 миллиардов долларов в денежном выражении. К настоящему времени двусторонняя торговля вышла на «небывалый» уровень, уточнил он.