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16:19, 28 июня 2024Наука и техника

Обнаружены неизвестные свойства металла галлия

Materials Horizons: обнаружены неизвестные свойства металла галлия

Фото: Bjoern Wylezich / Shutterstock / Fotodom

Ученые Оклендского университета и Института МакДиармида обнаружили ранее неизвестные свойства галлия на атомном уровне. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials Horizons.

Галлий, известный своей низкой температурой плавления, существует в форме димеров — пар атомов, что является уникальным для металлов. Так же как и вода, он менее плотный в твердом состоянии. Галлий также образует ковалентные связи, в которых атомы имеют общие электроны, что также необычно для металла.

Исследователи выяснили, что эти связи исчезают при плавлении, но вновь появляются при более высоких температурах, что требует пересмотра существующих представлений о поведении галлия. Оказалось, что значительное увеличение энтропии при плавлении галлия освобождает атомы, что является ключом к пониманию его низкой температуры плавления.

Понимание точных процессов, происходящих с галлием, и особенно того, как он меняется в зависимости от температуры, важно для разработки новых нанотехнологий. Металл также используется для растворения других металлов, что помогает создавать жидкометаллические катализаторы и «самоорганизующиеся структуры», где неупорядоченные материалы спонтанно структурируются.

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      Александр Еникеев
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