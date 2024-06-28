Россиян предостерегли от одной ошибки при покупке квартиры

Депутат Разворотнева предостерегла россиян от покупки квартиры в самострое

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева рекомендовала россиянам перед покупкой квартиры обратиться к риелтору. Так в беседе с «Лентой.ру» она предостерегла граждан от приобретения недвижимости в самострое.

По словам депутата, россияне часто не понимают, что покупают квартиры в самовольной постройке, потому что застройщики предоставляют полную документацию.

«Проще всего определить самострой по земельному участку. У нас есть публичные кадастровые карты, и там можно увидеть, например, что участок не предназначен для многоэтажного жилищного строительства. Но это тоже не показатель. Потому что часто там строят апартаменты. Если же это участок для ИЖС, предположим, или участок, представляющий собой место общего пользования, то уже стоит насторожиться», — поделилась Разворотнева.

Перед покупкой квартиры лучше найти толкового риелтора, который проверит это все по всевозможным базам данных Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК

Парламентарий отметила, что зачастую люди живут в самостроях годами и ничего не подозревают.

«У меня так на прием приходили люди из Новой Москвы. Выяснилось, что у них дом стоит на участке, который представляет собой место общего пользования. Причем дом поставлен на кадастровый учет. Люди в нем покупали квартиры с помощью ипотеки, материнского капитала. Все это очень тщательно проверяют банки, пенсионный фонд. Ни у кого никаких сомнений не возникло. Теперь крайними оказались люди», — рассказала она.

По мнению Разворотневой, в данной истории очень много вопросов в первую очередь к чиновникам: где они были, когда вводились в эксплуатацию такие дома, почему не несут ответственность те, кто поставил недвижимость на кадастровый учет и те, кто выдавал разрешение на ипотеки и прочие меры господдержки.

Перепланировка квартир

Также депутат сообщила, что все перепланировки в квартирах должны согласовываться в Москве с органами жилищного надзора, а в других городах — с органами местного самоуправления.

Если перепланировка не только внутри, но и затрагивает общее или часть общего имущества, например, фасад или крышу, то это должно согласовываться со всеми собственниками и органами жилнадзора Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК

Однако, по словам парламентария, перепланировки внутри квартир довольно сложно обнаружить.

«Собственник может не пускать в квартиру на законных основаниях. Единственное, можно напомнить, что если что-то случится, например, с такого балкона упадет камень или сосулька, то отвечать будет собственник, который сделал перепланировку», — заключила она.

Ранее основатель юридической компании GAP Ирина Гукова предупредила, что за самовольное строительство без разрешительных документов россиянам грозит штраф в размере до миллиона рублей, а также ряд других негативных последствий. Эксперт отметила, что к самострою относятся незаконно построенные или неоформленные сооружения, которые возвели без соблюдения установленных правил и процедур.