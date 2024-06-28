Польша предупредила покупателей российского газа об аресте платежей

Reuters: польская Orlen предупредила компании из ЕС об аресте выплат «Газпрому»

Платежи компаний из Венгрии, Словакии и Австрии в адрес «Газпрома» за поставленный газ могут быть арестованы. Об этом партнеров российского поставщика еще в мае предупредил польский энергетический гигант Orlen, передает Reuters.

Компания требует возмещения убытков, которые она понесла после перекрытия поставок газа из России в 2022 году. Тогда Orlen отказалась перейти на оплату в рублях, поскольку в контракте была прописана другая валюта, и «Газпром» прекратил прокачку.

По мнению источников агентства, польское предупреждение заставило венгерские власти издать указ с целью предотвратить изъятие платежей у госкомпании MVM CEEnergy. В Будапеште объяснили такое решение угрозой энергоснабжению страны.

Австрийская OMV, которая также находится под угрозой блокировки платежей, отказалась комментировать арбитражные разбирательства, однако отослала к сообщению месячной давности. В нем говорилось, что из-за решения иностранного суда в пользу «крупной европейской энергетической компании» поставки «Газпрома» могут остановиться.

Министерство энергетики Австрии, в свою очередь, указало, что пока существует зависимость от российского газа, остается и угроза прекращения поставок по разным причинам.

Europol Gaz (принадлежиn Orlen) в прошлом году подала иск к «Газпрому» на сумму 1,45 миллиарда долларов. От MVM CEEnergy головная компания требует более 350 миллионов долларов в качестве обеспечения долга перед российской компанией.

Ранее немецкая Uniper выиграла в Стокгольме многомиллиардный арбитраж против «Газпрома», что позволило ей разорвать недействующие контракты на поставку газа и может создать прецедент для подобных дел.

На этой неделе Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Он содержит в себе новый юридический инструмент, позволяющий изымать активы у ряда российских компаний. «Газпром» в этот список попадает.