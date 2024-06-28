Папарацци засняли 40-летнюю Оливию Уайлд в откровенном топе

Актриса Оливия Уайлд прошлась по улице Лос-Анджелеса в укороченном топе

Американская режиссер и актриса Оливия Уайлд прошлась по улице Лос-Анджелеса в откровенном наряде и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

40-летнюю знаменитость засняли во время прогулки в спортивном комплекте, состоящем из легинсов и укороченного топа, который демонстрировал ее пресс. Помимо этого, звезда надела кроссовки в тон, а в руках она держала белую спортивную куртку.

На фото видно, что актриса отказалась от макияжа и собрала волосы в высокий хвост. Помимо этого, Уайлд воспользовалась солнцезащитными очками.

В марте Уайлд показала фигуру в купальнике с тату на интимном месте. Звезда продемонстрировала подтянутое тело, а также тату на правой ягодице.