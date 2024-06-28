Певица Кеша попала в объектив папарацци в бикини

Певица Кеша в бикини попала в объектив папарацци на пляже в Мексике

Американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, попала в объектив папарацци во время пляжного отдыха. Ее снимки публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах видно, как 37-летняя знаменитость заходит в воду в бикини черного цвета. При этом волосы исполнительницы распущены, а на ее лице отсутствует макияж. Известно, что она отправилась в отпуск в Мексику. С кем Кеша поехала отдыхать не сообщается.

В марте Кеша снялась обнаженной и показала видео фанатам. 37-летняя исполнительница снялась в лесу у ручья. Она предстала перед камерой с распущенными волосами в белом макси-платье, которое затем сняла, оставшись обнаженной.