По заданию неизвестных россиянин изготовил более 20 килограммов наркотиков и попался

Под Тюменью мужчина по заданию неизвестных создал нарколабораторию в доме

Полиция задержала ранее судимого мужчину из Тюмени, который по заданию неизвестных создал нарколабораторию и приготовил более 20 килограммов мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в одном из мессенджеров тюменец познакомился с неизвестными людьми, которые предложили ему изготавливать наркотики. Они перевели ему крупную сумму денег и попросили подыскать частный дом в сельской местности, в которой он должен был создать нарколабораторию. Мужчина снял дом в Нижнетавдинском районе, изготовил первую партию наркотиков, спрятал ее в лесу и сообщил координаты кураторам. Однако оперативники обнаружили тайник и изъяли из него наркотики. Кроме того, были задержаны двое мужчин из Челябинской области, которые приехали забирать товар.

Найденное в тайнике вещество было отправлено на экспертизу, по результатам которой установлено, что это мефедрон массой более 20 килограммов. Полицейские также провели обыск в арендуемом злоумышленником доме. В результате было обнаружено более одной тысячи литров прекурсоров, 700 граммов запрещенного вещества и другие предметы.

Возбуждены уголовные дела по статьям 30, 228.1 («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ. Все фигуранты заключены под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают личности всех соучастников.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали крупного сбытчика наркотиков.