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09:28, 25 июня 2024Силовые структуры

Российские полицейские нашли нарколабораторию с 146 килограммами наркотика

Волк: в Ленобласти задержали крупного сбытчика наркотиков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ленинградской области задержали крупного сбытчика наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сотрудники ГАИ нашли в машине мужчины 70 килограммов прекурсоров запрещенных веществ. Позже полицейским удалось обнаружить тайник с отходами от криминального производства и нарколабораторию. Из нее изъяли 146 килограммов наркотика. Исследование установило, что часть веществ это мефедрон.

Возбуждено дело по статье 30 и 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ. Фигурант дела арестован.

Ранее стало известно, что в Москве задержали преступную группу, которая выдавала наркозависимым рецепты на психотропные препараты без показаний и медицинского осмотра.

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      Екатерина Кашурникова
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