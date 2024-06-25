Российские полицейские нашли нарколабораторию с 146 килограммами наркотика

Волк: в Ленобласти задержали крупного сбытчика наркотиков

В Ленинградской области задержали крупного сбытчика наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сотрудники ГАИ нашли в машине мужчины 70 килограммов прекурсоров запрещенных веществ. Позже полицейским удалось обнаружить тайник с отходами от криминального производства и нарколабораторию. Из нее изъяли 146 килограммов наркотика. Исследование установило, что часть веществ это мефедрон.

Возбуждено дело по статье 30 и 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ. Фигурант дела арестован.

Ранее стало известно, что в Москве задержали преступную группу, которая выдавала наркозависимым рецепты на психотропные препараты без показаний и медицинского осмотра.

