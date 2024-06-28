Польша захотела подписать с Украиной двустороннее соглашение

Премьер Туск: Польша близка к подписанию с Украиной соглашения о безопасности

Польша близка к подписанию двустороннего соглашения о безопасности с Украиной до саммита НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает Reuters.

«Шанс 99 процентов, что мы подпишем это соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита НАТО», — отметил премьер-министр.

Туск добавил, что должен обсудить этот вопрос вместе с министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем. В частности, политик хочет определить, как Варшава может продолжать помогать Киеву, «не ослабляя при этом обороноспособность Польши».

Ранее Косиняк-Камыш говорил, что Польша не отправит своих военных на Украину даже в учебных целях.