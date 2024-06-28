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09:02, 28 июня 2024Мир

Предвыборный штаб Байдена подвел итоги дебатов

Штаб Байдена заявил о его выигрышном выступлении на дебатах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Джо Байден представил позитивное и выигрышное видение будущего страны в своем выступлении в ходе дебатов. Об этом заявила председатель предвыборной кампании кандидата-демократа Джен О'Мэлли Диллон, ее слова передает CNN.

«Сегодня президент Байден представил позитивное и выигрышное видение будущего Америки — такое, в котором каждый американец имеет равный шанс осуществить американскую мечту, где права каждого защищены и где лидер страны борется за укрепление демократии», — отметила Диллон.

При этом она раскритиковала бывшего американского лидера Дональда Трампа за его «темное» видение будущего страны. По ее мнению, если он снова окажется в Белом доме, «США ждут тяжелые времена».

Ранее предвыборный штаб Трампа объявил победу на первых состоявшихся дебатах над действующим американским лидером государства Джо Байденом.

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      Дарья Устьянцева
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