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13:16, 28 июня 2024Бывший СССР

Пресс-секретарь Лукашенко рассказала об участии президента в выборах

Пресс-секретарь Лукашенко: президент сам объявит о решении участвовать в выборах

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам объявит, будет ли участвовать в следующих президентских выборах. Об этом рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Я на этот вопрос отвечу так: мы очень этого хотим. Более того, скажу даже где-то резко, мы настаиваем, чтобы было так. Мы — это в широком смысле этого слова», — рассказала Эйсмонт.

Она добавила, что настаивающих на участии Лукашенко в президентских выборах в 2025 году миллионы, но президент «это решение примет и когда сочтет нужным, сам об этом скажет».

Ранее Лукашенко назвал условия участия в следующих президентских выборах в стране. Он отметил, что пойдет кандидатом на выборы, если так «решит народ». При этом если белорусы решат, что президентом должен быть другой человек, то Лукашенко, по его словам, согласится с этим.

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      Валентин Карант
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