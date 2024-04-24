Лукашенко назвал условие участия в следующих президентских выборах

Лукашенко: пойду на выборы в 2025-м, если так решит народ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условия участия в следующих президентских выборах в стране, которые должны пройти в 2025 году. Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что пойдет кандидатом на выборы, если так «решит народ». При этом если белорусы решат, что президентом должен быть другой человек, то Лукашенко, по его словам, согласится с этим.

«Я столько работаю президентом… Если меня не изберут — буду довольствоваться тем, что был первым президентом», — добавил он.

В начале марта Лукашенко заявил, что соответствует требованиям к фигуре главы государства, но не ответил прямо, будет ли участвовать в очередных президентских выборах.

