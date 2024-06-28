Путин начал встречу с выпускниками школы губернаторов РАНХиГС

Путин начал встречу по видеосвязи с выпускниками школы губернаторов РАНХиГС

Президент России Владимир Путин начал встречу по видеосвязи с выпускниками школы губернаторов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в Telegram-канале.

В ходе общения глава государства призвал развивать кадровые программы для подготовки управленцев, пишет RT.

«Эту разветвленную единую программу развивать будем и дальше», — пообещал Путин.

Он напомнил, что цель школы губернаторов при РАНХиГС является подготовка кадрового резерва для высших должностей федерального и регионального уровней.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, ("школа губернаторов") была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее Путин подписал указ о назначении Вячеслава Федорищева временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.