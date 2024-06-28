Путин обратился к выпускникам школ

Президент России Путин пожелал российским выпускникам найти свое призвание

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ и пожелал им найти свое призвание. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил бывших российских школьников с окончанием школы и сказал, что день выпуска — замечательный, наполненный мечтами, надеждами и романтикой юности праздник.

«Ваши учителя всегда будут восхищаться вашими успехами, а они обязательно будут благодаря тем качествам, которые у вас, уверен, есть: целеустремленность, настойчивость, стремление (...) служить родной стране», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что половина россиян поддерживают отношения с одноклассниками и с однокурсниками из вуза на протяжении долгих лет.