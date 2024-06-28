Путин призвал развивать подготовку управленцев в России

Путин заявил о важности развития кадровых программ для подготовки управленцев

В России необходимо развивать единую и разветвленную кадровую программу для подготовки управленцев. О важности этого направления заявил российский лидер Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что российские власти будут и дальше уделять этому направлению особое внимание. Речь идет в том числе о повышении доступности подобных кадровых программ в стране. «Эту разветвленную единую (кадровую программу для подготовки управленцев — прим. «Ленты.ру») развивать будем и дальше», — резюмировал Путин в ходе выступления на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.

В настоящее время, уточнил президент, страна нуждается в новых управленческих кадрах. На этом фоне Путин выразил надежду, что выпускники кадрового резерва РАНХиГс помогут удовлетворить растущую потребность властей в квалифицированных управленцах. «Страна действительно рассчитывает на вас, на предельную собранность и дисциплину», — заключил президент.

Ранее Путин заявил, что темпы роста российской экономики по итогам первого полугодия могут составить около 5 процентов. Подобный результат, как уточнил президент, будет во многом обеспечен активной деятельностью отечественных бизнесменов и предпринимателей. На этом фоне он призвал власти продолжать оказывать им необходимую поддержку для наращивания промышленного производства на внутреннем рынке.