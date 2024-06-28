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19:37, 28 июня 2024Путешествия

Раскрыт способ реже посещать туалет в самолете

New York Post: путешественникам советуют пить щелочную воду во время полета

Фото: bookzv / Globallookpress.com

Стюардесса посоветовала путешественникам пить щелочную воду, чтобы не было частого позыва к мочеиспусканию. Способ реже ходить в туалет во время полета она раскрыла в соцсетях, на что обратило внимание издание New York Post.

Как объяснила автор публикации, щелочная вода лучше усваивается организмом, поэтому человек долгое время не испытывает желания пойти в уборную. Так, по ее словам, во время четырехчасового перелета она ни разу не захотела в туалет.

Ранее путешествующих на самолетах россиян призвали не пить алкоголь во время полета. Врач-терапевт Екатерина Ладыгина рассказала, что спиртное снижает давление и вызывает риск потери сознания в воздухе.

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      Марк Успенский
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