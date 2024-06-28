Раскрыто число изъятых квартир и домов у чиновников из-за неподтвержденных доходов

За 2023-2024 годы в доход России передали 3,3 тыс. квартир и домов чиновников

За 2023 год и пять месяцев 2024 года более 3,3 тысячи квартир и домов чиновников передали в доход России из-за того, что госслужащие не сумели подтвердить легальность своих доходов. Об этом ТАСС рассказал директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

Всего в доход государства передали 10,4 тысячи объектов имущества, среди которых 115 транспортных средств и 427 предметов роскоши — часы, ручки, монеты, картины и другое. Чиновники также не смогли подтвердить законность некоторых приобретенных ценных бумаг, поэтому в уполномоченные органы передали более 1,2 триллиона инвестиционных бумаг.

Ранее Аристов сообщил, что за последние семь лет судебные приставы взыскали с неплательщиков более 210 миллиардов рублей алиментов.