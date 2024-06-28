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15:33, 28 июня 2024Путешествия

Раскрыты самые уязвимые к полетам люди

Врач Ладыгина: людям с анемией чаще всего становится плохо на борту самолета

Фото: Sofia Sforza / Unsplash

Людям с анемией, латентным железодефицитом и низким гемоглобином чаще всего становится плохо на борту самолета. Самых уязвимых к полетам пассажиров в беседе с «Лентой.ру» раскрыла врач-терапевт, специалист фитнес-клуба премиум-класса XFIT Екатерина Ладыгина.

«Снижение атмосферного давления приводит к снижению парциального давления и к гипоксии, что сопровождается головокружением, тошнотой, слабостью, — пояснила эксперт. — Людям, находящимся в гипоксии в обычной жизни, чаще приходится оказывать медицинскую помощь в полете».

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По словам специалиста, мало кто задумывается, что перелеты — вообще не самое полезное, что может случиться с организмом. «Тем более если они частые, а у человека уже есть хронические заболевания или организм ослаблен», — подчеркнула она.

Ранее Ладыгина призвала путешествующих самолетами россиян не пить алкоголь во время полета. Эксперт заявила, что пассажиры рискуют еще больше снизить давление и потерять сознание.

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      Фариза Бацазова
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