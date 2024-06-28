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09:17, 28 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 28 июня

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным ведомства, в пятницу, 28 июня, местами в северо-западных, северо-восточных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим сотрудники спасатели призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев», — говорится в сообщении.

Более того, сотрудники МЧС напомнили, что разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. «По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей», — добавили они.

Ранее туристы, отдыхающие на Азовском море в Темрюкском районе Краснодарского края, засняли проснувшийся грязевой вулкан. Запечатлеть необычное природное явление удалось приехавшим на популярный российский курорт жителям Пензы.

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