Россиянин и иностранец произвели 136 килограммов мефедрона и сели на 15 лет

В Саратове двое мужчин получили по 15 лет колонии за производство мефедрона

Саратовский областной суд приговорил жителя Ростовской области и иностранца к 15 годам колонии строгого режима каждого по делу о производстве 136 килограммов мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в октябре 2023 года мужчины вступили в преступную группу для незаконного производства наркотических средств. В селе Красноармейского района они организовали нарколабораторию, где 11 по 18 января произвели более 136 килограммов наркотиков.

Один из осужденных использовал для конспирации электронные программы для обмена сообщениями и платежные инструменты. Так он получал криптовалюту и обналичил более 180 тысяч рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что российский опер отвечал за наркоконтроль и попался на торговле запрещенными веществами.

