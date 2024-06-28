Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:23, 28 июня 2024Силовые структуры

Россиянин и иностранец произвели 136 килограммов мефедрона и сели на 15 лет

В Саратове двое мужчин получили по 15 лет колонии за производство мефедрона

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Саратовский областной суд приговорил жителя Ростовской области и иностранца к 15 годам колонии строгого режима каждого по делу о производстве 136 килограммов мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в октябре 2023 года мужчины вступили в преступную группу для незаконного производства наркотических средств. В селе Красноармейского района они организовали нарколабораторию, где 11 по 18 января произвели более 136 килограммов наркотиков.

Один из осужденных использовал для конспирации электронные программы для обмена сообщениями и платежные инструменты. Так он получал криптовалюту и обналичил более 180 тысяч рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что российский опер отвечал за наркоконтроль и попался на торговле запрещенными веществами.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Катастрофа для президента США». За дебатами Байдена и Трампа следил весь мир. Почему их итоги напугали планету?

      Подорожание новых квартир в России оценили

      Маск назвал Трампа и Байдена говорящими куклами

      Столтенберг понадеялся на решения по коллективной обороне НАТО

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      В США сообщили о смятении среди демократов из-за дебатов Байдена и Трампа

      Объем торговли между Россией и Белоруссией вырос до рекордных значений

      Россиян предупредили об опасных причинах зевоты

      39-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа и раскрыла секреты красоты

      Евросоюз расширил антироссийский санкционный список

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше