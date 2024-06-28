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09:53, 28 июня 2024Путешествия

Россиянин побывал в Америке и описал ее фразой «не так идеальна, как представляют»

Фото: Jeff Chiu / AP

Российский тревел-блогер побывал в США и признался, что эта страна не так идеальна, как многие себе ее представляют. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, по улицам американских крупных городов ходят толпы бездомных и наркоманов. «И это не просто какие-то случайные люди, попавшие в сложные жизненные обстоятельства — это целая армия людей, живущих на улицах. Гулять пешком по таким местам становится просто страшно, и это реальность, с которой сталкиваются многие американцы каждый день», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

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Путешественник также отметил, что за пределами центра городов можно увидеть заброшенные дома, развалившуюся инфраструктуру, грязь и мусор.

«Американцы, похоже, не слишком-то заботятся о внешнем виде своих домов и окружающей их среды. Многие здания выглядят потрепанными и неухоженными, внутри ремонт не делается десятилетиями, а сантехника и бытовая электроника напоминают музейные экспонаты из прошлого века», — возмутился блогер.

Автор добавил, что в Америке есть много возможностей и красивых мест, но также ее жителям приходится каждый день сталкиваться с огромными проблемами.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в США и пожаловалась на надменных бомжей. По ее словам, американцы их кормят, одевают и дарят им вещи, благодаря чему бездомные чувствуют себя «как короли».

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      Алина Черненко
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