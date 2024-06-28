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20:52, 28 июня 2024Силовые структуры

Россиянин зарубил колуном 17-летнюю подругу и получил девять лет колонии

В Новосибирской области дали девять лет юноше, зарубившему колуном подругу

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 18-летнего юношу, зарубившего колуном 17-летнюю подругу. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Коновалова.

По данным ведомства, утром 9 мая 2023 года осужденный, еще будучи несовершеннолетним, в городе Искитим взял колун и несколько раз ударил им потерпевшую по голове. Она не выжила.

Отмечается, что россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Мурманске будут судить подростка, избившего знакомого на автобусной остановке.

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      Екатерина Кашурникова
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