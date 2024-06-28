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11:20, 28 июня 2024Россия

Россиянка потеряла паспорт и оказалась в браке с Мустафой

Петербурженка потеряла паспорт и спустя полгода оказалась в браке с египтянином

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Жительница Санкт-Петербурга летом 2021 года потеряла российский паспорт и спустя полгода неожиданно для себя оказалась в браке с египтянином Мустафой Мохамедом Мустафой Ахмедом. Об этом рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе городских судов.

В ведомстве разъяснили, что, судя по документам, в январе 2022 девушка вступила в брак с гражданином Египта. Однако, как она указала в Красносельском суде, в начале лета 2021 она потеряла свой паспорт, а новый документ оформить не успела.

О том, что она каким-то образом стала супругой иностранца, россиянка узнала, когда пришла в ЗАГС зарегистрировать рождение ребенка. В суде горожанка заверила, что никогда не встречалась с Мустафой, не вела с ним совместного хозяйства и не подозревала о законной регистрации отношений.

Удалось установить, что брак был заключен с использованием утерянного паспорта петербурженки. После того как все вскрылось, она обратилась в суд с иском о признании его недействительным.

Египтянин же в феврале 2022 года подал заявление в Управление по вопросам миграции с просьбой о выдаче разрешения на временное проживание в России, аргументировав это тем, что «хочет жить со своей женой».

Красносельский суд, ознакомившись с делом, признал брак россиянки и Мустафы недействительным и аннулировал запись акта гражданского состояния о его регистрации.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» предложила ввести консультацию психолога семьям на грани развода.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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