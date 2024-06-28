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06:51, 28 июня 2024Россия

В России предложили ввести консультацию семейного психолога супругам на грани развода

Бессараб предложила ввести консультацию психолога семьям на грани развода

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила ввести консультацию семейного психолога супругам, подающим заявление на развод. Своей инициативой депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Я считаю, что увеличение пошлины на развод не решит проблему. То есть если мы хотим немножко еще заработать денег для бюджета, то это одна история. Если эта история про то, чтобы сохранить семью, то такое решение не приведет к сохранению семьи, поскольку вопрос не только в пошлине», — заявила Бессараб.

По словам депутата, для уменьшения числа разводов в России необходимо работать с людьми, чтобы попытаться сохранить семьи.

Может быть, [следует] ввести семейного психолога для тех, кто подает документы на развод

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Как показывает практика Италии, например, там не только пошлины были большие, но и сроки были большие, это ни к чему хорошему не привело. Люди просто жили отдельно и продолжали терпеть штамп в паспорте. Поэтому я против [увеличения пошлины на развод]», — заключила Бессараб.

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Ранее вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков от партии «Новые люди» выступил с предложением отменить в России пошлину на регистрацию брака. Даванков обратил внимание на то, что снижение пошлины за регистрацию брака до 0 рублей при увеличении пошлины на развод до 5000 рублей не повлечет выпадающих доходов бюджетной системы России.

26 июня в Минфине предложили увеличить размер ряда госпошлин. В частности, за расторжение брака пошлину планируют поднять с 650 рублей до 5000 рублей. Как утверждается, речь идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.

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      Алена Шевченко
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