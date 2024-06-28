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07:16, 28 июня 2024Силовые структуры

Российской военный захотел отдохнуть от службы и получил 3,5 года колонии

В Иркутске военного осудили на 3,5 года за уклонение от службы

Фото: Ye Jinghan / Unsplash

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы Эркина Галсанова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 28 сентября 2023 года Галсанов не вернулся из отпуска воинскую часть. Он отдыхал до 10 октября, но спустя два дня снова покинул место службы, уехав в Бурятию. 24 октября военного задержали полицейские в здании аэровокзала Иркутска. У него нашли при себе наркотик.

Галсанов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что Борзинский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Ильдара Искалиева к шести годам лишения свободы, который решил отдохнуть и уклонялся от службы год.

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      Екатерина Кашурникова
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