«Русская община» обратилась к Бастрыкину из-за ситуации с мигрантами

Члены «Русской общины» обратились к главе СК Бастрыкину

Члены «Русской общины» обратились к председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с избиением мигрантами отца четверых детей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал общественного движения.

Конфликт между россиянином и мигрантами произошел в начале июня. Мужчина сделал замечание иностранцам, которые поставили голые ноги на мебель в детской игровой комнате. После этого мигранты напали на мужчину и избили его.

По словам россиянина, иностранцы заявили, что сами стали жертвами нападения, и написали ответное заявление. К какой-либо ответственности они так и не были привлечены, утверждает канал.

27 июня Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума резко высказался о работе Госдумы, направленной на ужесточение миграционной политики. Глава СК задал вопрос находившейся в зале депутату, назвав нижнюю палату парламента «Государственной дурой», чем вызвал резкую реакцию ряда депутатов.