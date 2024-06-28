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12:21, 28 июня 2024Россия

«Русская община» обратилась к Бастрыкину из-за ситуации с мигрантами

Члены «Русской общины» обратились к главе СК Бастрыкину

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Члены «Русской общины» обратились к председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с избиением мигрантами отца четверых детей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал общественного движения.

Конфликт между россиянином и мигрантами произошел в начале июня. Мужчина сделал замечание иностранцам, которые поставили голые ноги на мебель в детской игровой комнате. После этого мигранты напали на мужчину и избили его.

По словам россиянина, иностранцы заявили, что сами стали жертвами нападения, и написали ответное заявление. К какой-либо ответственности они так и не были привлечены, утверждает канал.

27 июня Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума резко высказался о работе Госдумы, направленной на ужесточение миграционной политики. Глава СК задал вопрос находившейся в зале депутату, назвав нижнюю палату парламента «Государственной дурой», чем вызвал резкую реакцию ряда депутатов.

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      Алан Босиков
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