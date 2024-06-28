Самая сексуальная автогонщица в мире снялась в купальнике

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали самой сексуальной автогонщицей в мире, снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка записала в сторис видео, в котором запечатлела себя в раздельном купальнике, состоявшем из бюстгальтера и плавок с геометрическим принтом розово-голубого цвета. На размещенных кадрах виден легкий макияж в нюдовых тонах, волосы гонщицы распущены и уложены в аккуратную прическу.

Ранее сообщалось, что девушка-боец смешанного стиля Пейдж Ванзант также показала фигуру в откровенном виде. Секс-символ MMA позировала перед камерой в носках и бикини нежно-розового цвета. При этом она обмазалась маслом и приняла откровенную позу.