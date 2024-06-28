Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:31, 28 июня 2024Ценности

Самая сексуальная автогонщица в мире снялась в купальнике

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали самой сексуальной автогонщицей в мире, снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка записала в сторис видео, в котором запечатлела себя в раздельном купальнике, состоявшем из бюстгальтера и плавок с геометрическим принтом розово-голубого цвета. На размещенных кадрах виден легкий макияж в нюдовых тонах, волосы гонщицы распущены и уложены в аккуратную прическу.

Ранее сообщалось, что девушка-боец смешанного стиля Пейдж Ванзант также показала фигуру в откровенном виде. Секс-символ MMA позировала перед камерой в носках и бикини нежно-розового цвета. При этом она обмазалась маслом и приняла откровенную позу.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики пришли в школу имени Нурмагомедова, где тренировался один из террористов. К зданию приехали броневики

      Блиновская ознакомилась с материалами уголовного дела

      Власти Севастополя предупредили о громких мероприятиях флота

      Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство

      Самая сексуальная автогонщица в мире снялась в купальнике

      В ДНР погиб человек из-за ударов ВСУ

      Первый канал в прямом эфире покажет «Алые паруса»

      В Пентагоне признали ложь Байдена на дебатах

      Байден заявил о намерении выиграть выборы президента США

      14-летний подросток рассказал о пережитом ужасе во время нападения акулы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше