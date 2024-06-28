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18:03, 28 июня 2024Мир

Шольц отчитал министра за подписанный без согласования договор с Китаем

ZDF: Шольц раскритиковал министра за подписанный без согласования договор с КНР
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал министра транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькера Виссинга за подписанный без согласования с правительством страны договор с Китаем об обмене данными. Об этом сообщает телеканал ZDF.

«Существует принцип согласования друг с другом, чего здесь не произошло», — возмутился Шольц на итоговой пресс-конференции по итогам саммита в Евросоюзе.

Ранее премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, прибывшим с визитом в КНР. Сам Хабек заявил, что не имеет ни малейшего представления о причинах такого поступка китайской стороны.

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      Глеб Бажуткин
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