Силовики установили в школе Нурмагомедова трех друзей участника терактов в Дагестане

Силовики установили трех бойцов школы Абдулманапа Нурмагомедова, которые близко общались с участником терактов в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, в ближайшее время их могут допросить в рамках уголовного дела о терактах. Также силовики опросили старшего тренера, у всех проверили документы.
Ранее сообщалось, что в Махачкале проходят обыски в школе единоборств имени Нурмагомедова. О задержаниях не сообщается.
Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС.