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19:09, 28 июня 2024Силовые структуры

Силовики установили в школе Нурмагомедова трех друзей участника терактов в Дагестане

Силовики установили трех бойцов школы Нурмагомедова, общавшихся с террористом

Кадр: Telegram-канал SHOT

Силовики установили трех бойцов школы Абдулманапа Нурмагомедова, которые близко общались с участником терактов в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в ближайшее время их могут допросить в рамках уголовного дела о терактах. Также силовики опросили старшего тренера, у всех проверили документы.

Ранее сообщалось, что в Махачкале проходят обыски в школе единоборств имени Нурмагомедова. О задержаниях не сообщается.

Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС.

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      Илона Палей
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