Следователи увезли на допрос собственницу сгоревшего здания во Фрязино

СК задержал собственницу сгоревшего здания НИИ во Фрязино

Следователи задержали собственницу административно-промышленного здания НИИ во Фрязино, где произошел пожар с жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщину увезли на допрос. Она дала признательные показания и оформила явку с повинной.

Подозреваемая, являющаяся жительницей Калуги, в 2014 году получила в наследство здание НИИ «Платан» после смерти супруга, который был его владельцем, пояснили в СК. В 2019 году арбитражный суд начал процедуру банкротства и реализации имущества, в итоге здание перешло компании «Исприн», чьи руководители оказались из близкого окружения собственницы. Она продолжила получать прибыль от сдачи помещений в наем, однако не обеспечила арендаторам безопасные условия, в частности, не осуществляла контроль за техническим состоянием электропроводки и соблюдение требований пожарной безопасности помещений.

