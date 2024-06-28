Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:44, 28 июня 2024Наука и техника

Раскрыта причина появления многоклеточности 700 миллионов лет назад

Многоклеточность появилась из-за превращения Земли в ледяной шар

Фото: Pexels / Pixabay

Ученые Массачусетского технологического института и Института Санта-Фе раскрыли причину появления многоклеточности около 700 миллионов лет назад. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B, ключевую роль в этом сыграло превращение Земли в ледяной шар, что известно под названием гипотезы Земли-снежка.

Многоклеточность появилась в условиях, когда ледники простирались до экватора, а океаны были покрыты льдом. Исследователи предположили, что вязкость океана и нехватка ресурсов сыграли ключевую роль в переходе одноклеточных эукариот к многоклеточности. Это противоречит традиционному представлению, что только уровень кислорода мог стимулировать этот процесс.

Исследователи выяснили, что гипотетический предок раннего животного, напоминающий плавающие водоросли, увеличивался в размерах и усложнялся под давлением суровых условий Земли-снежка. В то же время одноклеточные организмы, такие как бактерии, стали бы уменьшаться.

Океаны, покрытые льдом, блокировали солнечный свет, что снижало уровень фотосинтеза и истощало ресурсы в море. Более крупные организмы, способные перерабатывать больше воды и получать больше питательных веществ, имели больше шансов на выживание. После таяния ледников эти организмы смогли бы быстро распространяться и эволюционировать.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели арестовать платежи за российский газ. Странам ЕС угрожают за связи с «Газпромом»

      Коттедж Барби предложили купить в российском городе

      Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе

      В ДНР объяснили значение взятия под контроль Раздоловки

      На Украине силовики заставили подростка извиниться за гимн России

      По заданию неизвестных россиянин изготовил более 20 килограммов наркотиков и попался

      Раскрыта причина появления многоклеточности 700 миллионов лет назад

      В Госдуме указали на «странные» решения СК на фоне скандала с «Государственной дурой»

      Возможность краха нефтедоллара оценили

      Опрос показал отставание коалиции Макрона от французской оппозиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше