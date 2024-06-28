Раскрыта причина появления многоклеточности 700 миллионов лет назад

Многоклеточность появилась из-за превращения Земли в ледяной шар

Ученые Массачусетского технологического института и Института Санта-Фе раскрыли причину появления многоклеточности около 700 миллионов лет назад. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B, ключевую роль в этом сыграло превращение Земли в ледяной шар, что известно под названием гипотезы Земли-снежка.

Многоклеточность появилась в условиях, когда ледники простирались до экватора, а океаны были покрыты льдом. Исследователи предположили, что вязкость океана и нехватка ресурсов сыграли ключевую роль в переходе одноклеточных эукариот к многоклеточности. Это противоречит традиционному представлению, что только уровень кислорода мог стимулировать этот процесс.

Исследователи выяснили, что гипотетический предок раннего животного, напоминающий плавающие водоросли, увеличивался в размерах и усложнялся под давлением суровых условий Земли-снежка. В то же время одноклеточные организмы, такие как бактерии, стали бы уменьшаться.

Океаны, покрытые льдом, блокировали солнечный свет, что снижало уровень фотосинтеза и истощало ресурсы в море. Более крупные организмы, способные перерабатывать больше воды и получать больше питательных веществ, имели больше шансов на выживание. После таяния ледников эти организмы смогли бы быстро распространяться и эволюционировать.