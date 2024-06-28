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10:00, 28 июня 2024Мир

Стало известно о риске напряженности на саммите НАТО из-за одного решения США

FT: саммит НАТО будет напряженным, так как США позвали Израиль и арабские страны

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне будет напряженным, так как США пригласили на него министров иностранных дел Израиля и нескольких арабских стран. О таких опасениях пишет газета Financial Times (FT).

«Генеральный секретарь [НАТО Йенс] Столтенберг пригласил глав государств и правительств всех 32 стран-союзников, а также лидеров наших партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе (Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея)», — рассказал официальный представитель НАТО.

Он добавил, что встречи «на министерском уровне с представителями других партнеров по НАТО организуются властями США». Вашингтон пригласил к участию в мероприятии представителей таких арабских стран, как Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

Отмечается, что решение пригласить израильских и арабских чиновников может привести к напряженности из-за разногласий и противоречий в позиции США в отношении конфликта в секторе Газа.

Министры иностранных дел стран-партнеров не будут участвовать в официальных заседаниях НАТО, но посетят ужин в честь 75-й годовщины, который состоится на полях саммита, подчеркивает издание.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит украинского лидера Владимира Зеленского и позволит предстоящему саммиту альянса пройти более гладко, чем в 2023 году.

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      Лина Пивоварова
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