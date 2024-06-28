Стюардесса в мини сделала фото в необычном месте и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница иностранной авиакомпании сделала фото в униформе в турбине самолета и взбудоражила пользователей сети. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позирует на камеру в необычном месте. На ней пиджак и мини-юбка голубого цвета. Свой образ девушка дополнила разноцветным шейным платком, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы. «Милая», «Такая красивая», «Потрясающая и очень привлекательная», «Красавица», — написали они.

Ранее у самолета российской авиакомпании S7 Airlines с пассажирами на борту отказал автопилот в небе. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Новосибирска в Читу Airbus А-321 в четверг, 27 июня. Отмечается, что у лайнера также перестал работать автомат тяги.