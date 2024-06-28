Связь между визитом президента Боливии в Россию и попыткой госперерворота оценили

В правительстве Боливии связали попытку госпереворота с визитом президента в РФ

Визит президента Боливии Луиса Арсе в Россию может быть связан с попыткой госпереворота в стране 26 июня. Это предположил боливийский министр обороны Эдмундо Новийо, его цитирует РИА Новости.

«Могут быть разные факторы внешнего характера», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможной связи российско-боливийских отношений с неудавшимся путчем.

Ранее Новийо назвал попытку госпереворота позором из-за отношения «некоторых плохих солдат». «То, что произошло, — темное пятно, катастрофический момент в истории», — подчеркнул член правительства.