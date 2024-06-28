Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 28 июня 2024Мир

Связь между визитом президента Боливии в Россию и попыткой госперерворота оценили

В правительстве Боливии связали попытку госпереворота с визитом президента в РФ

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Визит президента Боливии Луиса Арсе в Россию может быть связан с попыткой госпереворота в стране 26 июня. Это предположил боливийский министр обороны Эдмундо Новийо, его цитирует РИА Новости.

«Могут быть разные факторы внешнего характера», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможной связи российско-боливийских отношений с неудавшимся путчем.

Ранее Новийо назвал попытку госпереворота позором из-за отношения «некоторых плохих солдат». «То, что произошло, — темное пятно, катастрофический момент в истории», — подчеркнул член правительства.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      У россиян конфисковали десятки тысяч компьютеров, автомобилей и лодок. Кому передали это имущество?

      «Зенит» захотел купить игрока «Спартака» за 20 миллионов евро

      Россиянин пытался вывезти военную технику из страны и попался ФСБ

      «Катастрофа для президента США». За дебатами Байдена и Трампа следил весь мир. Почему их итоги напугали планету?

      «Газпром» окончательно отказался от выплаты дивидендов

      Глава российского города досрочно ушел в отставку на фоне массового отравления жителей

      Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины

      Белорусские пограничники сбили украинский БПЛА

      Спрогнозировано начало рецессии в США

      В Кремле пообещали ознакомиться с содержанием дебатов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше