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06:51, 28 июня 2024Наука и техника

Танкисты назвали преимущества Т-80

Танкист Бугор: Т-80 превосходит Т-72 по проходимости

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Танки Т-80, которые оснащены мощным газотурбинным двигателем, превосходят машины семейства Т-72 по мобильности и проходимости. Преимущества Т-80 назвали российские танкисты в беседе с «Известиями».

«Когда отстрелялся, то задним ходом можно быстро уйти с позиции, чтобы тебя не настигли ни "птички", ни какие-то снаряды. Был эпизод, мы уже выезжали с позиции, когда по нам отработала FPV-шка. Повреждений танк не получил, и мы с успехом ушли», — сказал офицер-танкист с позывным Швед, который работает на Т-80. Как пишет издание, несмотря на отдельные удачные эпизоды, танкисты предпочитают работать в дождь и облачность, когда сложно применять дроны.

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По словам механика-водителя с позывным Бугор, Т-80 превосходит Т-72 по проходимости. Он отметил, что его машина хорошо показывала себя на болотистой местности.

В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить темпы производства модернизированных Т-80БВМ. Эти танки уже на конвейере оснащают козырьками для защиты башни и комплектами маскировки «Накидка».

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      Даниил Иринин
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