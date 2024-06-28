Танкисты назвали преимущества Т-80

Танкист Бугор: Т-80 превосходит Т-72 по проходимости

Танки Т-80, которые оснащены мощным газотурбинным двигателем, превосходят машины семейства Т-72 по мобильности и проходимости. Преимущества Т-80 назвали российские танкисты в беседе с «Известиями».

«Когда отстрелялся, то задним ходом можно быстро уйти с позиции, чтобы тебя не настигли ни "птички", ни какие-то снаряды. Был эпизод, мы уже выезжали с позиции, когда по нам отработала FPV-шка. Повреждений танк не получил, и мы с успехом ушли», — сказал офицер-танкист с позывным Швед, который работает на Т-80. Как пишет издание, несмотря на отдельные удачные эпизоды, танкисты предпочитают работать в дождь и облачность, когда сложно применять дроны.

По словам механика-водителя с позывным Бугор, Т-80 превосходит Т-72 по проходимости. Он отметил, что его машина хорошо показывала себя на болотистой местности.

В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить темпы производства модернизированных Т-80БВМ. Эти танки уже на конвейере оснащают козырьками для защиты башни и комплектами маскировки «Накидка».