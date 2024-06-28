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08:15, 28 июня 2024Мир

Трамп и Байден поругались на дебатах из-за гольфа

CNN: Трамп и Байден обсудили свои партии в гольф во время дебатов

Фото: Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп и президент США Джо Байден поругались на дебатах из-за обсуждения своих партий в гольф. Об этом передает CNN.

«Я только что выиграл два клубных чемпионата, даже среди взрослых. Чтобы сделать это, нужно быть очень умным и уметь далеко отбивать мяч. Байден не сможет это сделать. Он не в состоянии отбить отбить мяч на 46 метров», — отметил Трамп.

Байден ответил, что был бы рад провести с соперником соревнование по вождению.

Трамп предложил «не вести себя как дети», и дискуссия о спортивных достижениях кандидатов закончилась.

28 июня в 4:00 по московскому времени прошли первые президентские дебаты между демократом Байденом и республиканцем Трампом.

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      Дарья Устьянцева
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