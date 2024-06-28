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07:59, 28 июня 2024Мир

Трамп и Байден сравнялись по числу упоминаний Путина на дебатах

Байден и Трамп по семь раз произнесли фамилию Путина во время дебатов

Фото: Emily Elconin / Reuters

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом по семь раз упомянули фамилию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подсчитал корреспондент агентства, они сравнялись по числу упоминаний Путина. При этом экс-президент США 16 раз упоминал РФ во время дебатов, Байден — ни разу.

Ранее стало известно, что выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с его предшественником-республиканцем Дональдом Трампом вызвало панику в Демократической партии.

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      Маргарита Пименова
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