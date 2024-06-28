Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом» за получение денег от Китая

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе дебатов назвал действующего американского лидера Джо Байдена «маньчжурским кандидатом», поскольку он получает деньги от Китая. Трансляция дебатов доступна на Youtube-канале телеканала CNN.

«Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая», — сказал кандидат от Республиканской партии.

«Маньчжурский кандидат» — термин, получивший название в честь голливудских фильмов, обозначает законспирированных агентов влияния других стран.

Политик также высмеял невнятную речь Байдена во время дебатов. Под конец речи по вопросу иммиграции действующий глава Белого дома запнулся и не смог связно закончить предложение. Трамп обратил внимание на то, что его оппонента невозможно понять.