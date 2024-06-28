Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:56, 28 июня 2024Мир

Трамп назвал Байдена маньчжурским кандидатом

Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом» за получение денег от Китая

Фото: Brian Snyder / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе дебатов назвал действующего американского лидера Джо Байдена «маньчжурским кандидатом», поскольку он получает деньги от Китая. Трансляция дебатов доступна на Youtube-канале телеканала CNN.

«Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая», — сказал кандидат от Республиканской партии.

«Маньчжурский кандидат» — термин, получивший название в честь голливудских фильмов, обозначает законспирированных агентов влияния других стран.

Политик также высмеял невнятную речь Байдена во время дебатов. Под конец речи по вопросу иммиграции действующий глава Белого дома запнулся и не смог связно закончить предложение. Трамп обратил внимание на то, что его оппонента невозможно понять.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В США состоялись дебаты Байдена и Трампа. Стороны продержались без оскорблений 20 минут

      Трамп и Байден поругались на дебатах из-за гольфа

      Российские военные уничтожили западное разведоборудование ВСУ в Часовом Яре

      Трамп пригрозил Байдену уголовными преследованиями

      В России рассказали о нескольких курсах долларов и евро

      Российский опер отвечал за наркоконтроль и попался на торговле запрещенными веществами

      Над российским регионом сбили еще шесть украинских беспилотников

      Россиянам дали совет по покупке долларов

      Трамп и Байден сравнялись по числу упоминаний Путина на дебатах

      Трамп назвал Байдена маньчжурским кандидатом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше