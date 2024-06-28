Трамп пригрозил Байдену уголовными преследованиями

Трамп: Байден может стать осужденным преступником, как только покинет свой пост

Президент США Джо Байден может стать осужденным преступником, как только покинет свой пост. Уголовными преследованиями действующему американскому лидеру пригрозил экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе дебатов. Трансляция дебатов доступна на Youtube-канале телеканала CNN.

«Он может стать осужденным преступником, как только покинет свой пост. Джо может стать осужденным преступником за все те вещи, которые он сделал. Он делал ужасные вещи», — сказал политик.

Трамп намекнул, что Байдена можно судить за давление на Украину на посту вице-президента США с целью уволить прокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma Holdings, где в то время занимал высокодоходную должность в совете директоров Хантер Байден.

Ранее Трамп в ходе дебатов назвал действующего американского президента «маньчжурским кандидатом», поскольку он получает деньги от Китая.