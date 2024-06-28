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15:02, 28 июня 2024Интернет и СМИ

ЦБ опроверг информацию о выпуске десятитысячной купюры

ЦБ опроверг информацию о выпуске в России десятитысячной купюры

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Региональные Telegram-каналы распространили информацию о том, что в России выпустят новую купюру номиналом 10 тысяч рублей с изображением города Сочи. По их данным, макет уже направлен в Центробанк.

Как утверждается, макет уже направлен в Центробанк. Отмечается, что на одной стороне планируют разместить сочинский Морской порт, а на другой — ратушу курорта «Роза Хутор».

Авторы и СМИ сообщают, что макет предложила кандидат в мэры Сочи Ирина Ронская и заявила, что южную столицу России давно пора увековечить на деньгах. Однако официальных подтверждений этому нет, первоисточник макета не установлен.

В пресс-службе Южного ГУ Банка России, комментируя эти сообщения, заявили, что возможность введения в оборот купюры номиналом 10 тысяч рублей не рассматривается. «В настоящее время вопрос о введении в платежный оборот банкноты номиналом 10 тысяч рублей не рассматривается. Существующий банкнотный ряд полностью обеспечивает наличные расчеты», — сказали там.

Информация о появлении новой купюры в России получила распространение среди региональных СМИ. Ряд изданий при этом опубликовали опровержение данных сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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