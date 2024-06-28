Опасного преступника отпустили из тюрьмы из-за опечатки в документах

В США опасного преступника отпустили на свободу из-за ошибки в номере дела

В американском городе Кливленд, штат Огайо, опасный преступник оказался на свободе из-за опечатки. Об этом сообщает Cleveland.com.

Судья допустил ошибку, когда рассматривал дело 35-летнего Антонио Сеймура, подозреваемого в нападении и краже. Поскольку свидетели не явились на заседание, прокуратура сняла обвинения. При оформлении документов об освобождении Сеймура номер его дела был записан с ошибкой в одной цифре: не 685908, а 685909.

Дело с номером 685909 относилось не к Сеймуру, а к другому заключенному — 22-летнему Амариону Сандерсу. Он находился в тюрьме в ожидании суда по обвинению в убийстве. После получения постановления суда сотрудникам тюрьмы пришлось его отпустить.

Сейчас Сандерса разыскивают сотрудники полиции Кливленда и службы маршалов США.

Ранее сообщалось, что власти американского штата Огайо по ошибке отпустили из тюрьмы заключенного, которому недавно были предъявлены дополнительные обвинения, и снова арестовали его. Полицейские случайно освободили преступника под залог, хотя он должен был содержаться под арестом.