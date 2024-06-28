У бизнеса Максима Фадеева нашли многотысячный долг перед налоговой

Бизнес российского продюсера Максима Фадеева задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 140 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».
Общая сумма долга музыкального ресторана продюсера «У Дяди Макса» оценивается в 140 374 рубля, пишет «Газета.ру».
Отмечается, что в прошлом году бизнес Фадеева ушел в минус на 3,9 миллиона рублей. При этом в 2023 году медиаменеджер зарегистрировал товарный знак на караоке-клуб «Попой-ка».
Ранее у поп-певца Майкла Джексона обнаружили многомиллионный долг.