Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:00, 28 июня 2024Культура

У бизнеса Максима Фадеева нашли многотысячный долг перед налоговой

Музыкальный ресторан продюсера Фадеева задолжал ФНС 140 тысяч рублей
Максим Фадеев

Максим Фадеев. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Бизнес российского продюсера Максима Фадеева задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 140 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Общая сумма долга музыкального ресторана продюсера «У Дяди Макса» оценивается в 140 374 рубля, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что в прошлом году бизнес Фадеева ушел в минус на 3,9 миллиона рублей. При этом в 2023 году медиаменеджер зарегистрировал товарный знак на караоке-клуб «Попой-ка».

Ранее у поп-певца Майкла Джексона обнаружили многомиллионный долг.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «В некоторых случаях ее нужно применять». Бастрыкин хочет возвращения смертной казни — для террористов из «Крокуса»

      В «Ъ» сменился главный редактор

      Глава нацобороны Литвы пообещал поднять вопрос членства Украины в НАТО на саммите

      Получивший российский паспорт латвийский боец-чемпион признался в незнании гимна России

      Экс-солист «Чай вдвоем» осудил роман Лепса с 18-летней девушкой

      Папарацци засняли 40-летнюю Оливию Уайлд в откровенном топе

      Силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова

      Премьер Украины сообщил о передаче трех новых систем Patriot странами Запада

      Американская компания запустит ракеты с космодрома в Швеции

      Начиненные взрывчаткой дроны ВСУ атаковали российский областной центр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше