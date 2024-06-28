У бизнеса Максима Фадеева нашли многотысячный долг перед налоговой

Музыкальный ресторан продюсера Фадеева задолжал ФНС 140 тысяч рублей

Бизнес российского продюсера Максима Фадеева задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 140 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Общая сумма долга музыкального ресторана продюсера «У Дяди Макса» оценивается в 140 374 рубля, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что в прошлом году бизнес Фадеева ушел в минус на 3,9 миллиона рублей. При этом в 2023 году медиаменеджер зарегистрировал товарный знак на караоке-клуб «Попой-ка».

Ранее у поп-певца Майкла Джексона обнаружили многомиллионный долг.