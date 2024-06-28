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11:42, 28 июня 2024Россия

Участник СВО сжег письмо к мэру российского города и обвинил его в отказе в помощи фронту

Участник СВО сжег письмо с просьбой о помощи к главе Урая в ХМАО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Участник специальной военной операции на Украине (СВО) сжег письмо с просьбой о помощи фронту к мэру Урая в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Тимуру Закирзянову, обвинив его в игнорировании обращений о нуждах военнослужащих и отказе в помощи. Он записал видео, ролик публикует Ura.ru.

По данным издания, военнослужащие просили чиновника помочь в покупке необходимого для них инвентаря – бензопилы, катушки с кабелем и других бытовых вещей, но в итоге все это пришлось покупать за свой счет. Со слов участника СВО, мэр Урая ответил на обращение с просьбой о помощи, но в день, когда ее должны были передать бойцам, запрос проигнорировали.

«Хочу сказать одно: мы будем по-прежнему защищать свой народ. Даже несмотря на то что некоторые личности не оказывают должной помощи тем, кто рискует своей жизнью», — заявил военнослужащий на видеозаписи и со словами «Тимур Раисович, в вашей помощи я больше не нуждаюсь, как и ни один человек из моего взвода» сжег рапорт с просьбой о помощи фронту.

В мэрии Урая ответили на появившееся в СМИ обращение военнослужащего, заявив, что готовы оказывать помощь — в частности, уже подготовлены маскировочные сети, о которых он просил в заявке. При этом в администрации города уточнили, что в обращении были также дорогостоящие позиции, которые не получилось закупить одномоментно.

«Сейчас мы находимся в контакте с бойцом. Он отъехал из города, но дождемся его возвращения, сядем, обсудим, как мы сможем помочь», — прокомментировали в беседе с изданием в мэрии Урая.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин описал траты участников СВО на обмундирование. По его словам, на эти цели забирается половина зарплат военнослужащих.

Замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов также критиковал генералов Минобороны за обмундирование солдат, сравнив российскую армию с «партизанским отрядом», который одевает себя за свои деньги или за счет родственников.

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      Елена Торубарова
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