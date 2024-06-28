AFP: Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе Украины

Киев подталкивает Европейский союз (ЕС) к созданию бесполетной зоны на западе Украины. Об этом сообщает Agence France-Press (AFP) со ссылкой на украинских чиновников и политиков.

Как сообщается, Французский институт международных отношений (IFRI) организовал поездку в Киев для обсуждения возможности создания бесполетной зоны. Украинские власти попытались предложить вариант с использованием ЗРК Patriot на территории Польши и Румынии для защиты воздушного пространства западных регионов страны.

«Я не понимаю, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы», — заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, подобное решение позволит обеспечить и безопасность воздушного пространства Польши.

Ранее ЕС пообещал поддерживать только проевропейскую Украину в двустороннем соглашении о безопасности. Как следует из документа, Украина обязуется поддерживать ценности Евросоюза.