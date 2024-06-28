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08:45, 28 июня 2024Силовые структуры

В московском аэропорту задержали бывшую преподавательницу университета за взятку

Shot: в Москве задержали экс-преподавательницу МГЮА за взятку

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве задержали 43-летнюю бывшую преподавательницу Московского государственого юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА) за коррупцию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, женщина была в федеральном розыске. Ее поймали в аэропорту Домодедово 26 июня, куда она прилетела из-за границы.

Против экс-преподавательницы возбуждены дела по части 5 статьи 291 («Дача взятки») и части 4 статьи 291 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Отмечается, что одно из дел было возбуждено еще в декабре 2022 года, по нему женщина заочно арестована. Теперь ей грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что Бутырский районный суд Москвы отправил под домашний арест студента Российского университета медицины Минздрава России (РосУниМед, ранее — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) Рачу Саркисяна по факту дачи взятки за проставление зачета.

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      Екатерина Кашурникова
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