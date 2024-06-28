В Пентагоне признали ложь Байдена на дебатах

Пентагон: Байден солгал, заявив, что при нем не погибали американские военные

Президент США Джо Байден солгал во время дебатов, назвав себя первым лидером, при котором не погибали американские солдаты. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, ее слова приводит РИА Новости.

Во время брифинга журналисты несколько раз спрашивали Сингх о достоверности слов Байдена. Сначала представитель Пентагона советовала обращаться в Белый дом, однако с третьей попытки признала ложь американского лидера.

«Как вы сообщали, безусловно, за время правления этой администрации погибали военнослужащие», — отметила Сингх.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом дебатов бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

Обозреватели западных СМИ оценили дебаты как «катастрофу для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и заявила, что американцам нужно сосредоточиться на всей проделанной для страны работе, а не на его выступлениях.

