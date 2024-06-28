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17:43, 28 июня 2024Экономика

В России решили активнее продавать госдолг

Минфин выставит на аукцион облигации федерального займа на 1,5 триллиона рублей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В третьем квартале 2024 года Минфин России выставит на аукцион облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 1,5 триллиона рублей. О решении активнее продавать госдолг сообщают на официальном сайте ведомства.

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет составит 300 миллиардов по номиналу, а на больший срок — 1,2 триллиона рублей. Минфин планирует организовать аукционы 3-го, 10-го, 17-го, 24-го и 31 июля. В августе торги пройдут 7-го, 14-го, 21-го и 28-го числа, а в сентябре — 4-го, 11-го, 18-го и 25-го.

В первом полугодии министерство предлагало приобрести гособлигации на 1,3 триллиона рублей. С января по март Минфин собирался выставить ОФЗ на 800 миллиардов, а с апреля по июнь — на 1 триллион рублей.

В мае ведомство признало несостоявшимися сразу два аукциона по ОФЗ. До этого последний раз Минфин сталкивался со сложностью продажи госдолга в сентябре прошлого года, когда Центробанк перешел к резкому повышению ставки, а рубль опускался до рекордных за полтора года уровней. Повлиять на участников рынка могло и резюме по итогам обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Центробанка. Регулятор ужесточил риторику, признав более вероятным ужесточение денежно-кредитной политики.

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